VS wil strengere sancties tegen Noord-Korea na lancering langeafstandsraket

De Verenigde Staten hebben bij de VN-Veiligheidsraad opgeroepen tot strengere internationale sancties tegen Noord-Korea. De oproep volgt op de recente lancering van een intercontinentale ballistische raket (ICBM) door Noord-Korea.

De Hwasong-15 heeft een bereik dat groot genoeg is om onder meer de VS te bereiken. De laatste keer dat Noord-Korea een ICBM afvuurde, was in 2017.

De Noord-Koreaanse staatstelevisie maakte een bombastische videoclip van de raketlancering, met een hoofdrol voor leider Kim Jong-un: