Van Zundert sluit emotioneel seizoen af met zeventiende plek op WK kunstrijden

Lindsay van Zundert is in Montpellier op de zeventiende plaats geëindigd bij de WK kunstrijden. Op de vrije kür ging het halverwege mis toen de kunstschaatsster van een driedubbele Lutz een enkelvoudige moest maken.

"Dat scheelt me misschien één extra plekje. En met die punten erbij zou ik boven mijn record (175.81) zijn geëindigd. Maar ik vind 171.39 ook echt wel goed. Het is mooi geweest. Ik ben blij met wat ik hier heb gedaan. Ik ben vooral blij en opgelucht dat het seizoen erop zit. Het was lang en zat vol stress en spanning", vertelde de Etten-Leurse na afloop aan BN DeStem.

De zeventiende plek is één plaats lager dan bij de WK van vorig jaar. Dankzij die klassering plaatste de 17-jarige Van Zundert zich voor de Olympische Spelen, waar ze uiteindelijk achttiende werd.

Degelijke kür

In de korte kür was ze woensdag goed voor de achttiende score (ze bleef een fractie onder haar persoonlijke record) en met een goede vrije kür hoopte ze vrijdag nog wat te klimmen in het klassement.

Op de muziek van Jérôme Rebotier reed ze vrijdag een degelijke kür, met wat kleine slordigheidjes en één grote fout: een driedubbele Lutz werd een enkele. Ze gaf daardoor vier punten toe op haar PR.

Bekijk hieronder de korte kür van woensdag, waarin Van Zundert zich kwalificeerde voor de vrije kür,.