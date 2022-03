Rusland lijkt doelen bij te stellen, focus nu op 'bevrijding' Donbas

Rusland heeft de doelen die het met de oorlog tegen Oekraïne wil bereiken mogelijk naar beneden bijgesteld. Een van de hoogste officieren van de generale staf, Sergej Roedskoj, zegt dat Rusland zijn krachten en middelen gaat concentreren op het belangrijkste doel, "de volledige bevrijding van de Donbas" in het oosten van Oekraïne.

Bij het begin van de oorlog werden ook andere doelen genoemd: Oekraïne moest een neutrale status krijgen en gedemilitariseerd worden. Daarnaast zou het land 'gedenazificeerd' moeten worden en zou de Krim (in 2014 door Rusland geannexeerd) door Oekraïne als Russisch grondgebied moeten worden erkend.

Militaire deskundigen vermoeden dat Rusland zijn doelstelling heeft aangepast, omdat de Oekraïense tegenstand veel groter is dan was verwacht. Het Russische offensief is na een maand oorlog en zware verliezen vastgelopen. Rusland lijkt man-tegen-man gevechten in de steden niet aan te durven.

Veroveringen veiligstellen

Een Amerikaanse defensieambtenaar zei tegen persbureau Reuters dat Rusland mogelijk zijn focus verlegt om de veroveringen in de Donbas veilig te stellen met het oog op de vredesonderhandelingen. Hij sluit ook niet uit dat Rusland de Oekraïense troepen in het oosten probeert te isoleren van de rest van het land.

De eerste fase van de oorlog is volgens Roedskoj voor een groot deel voltooid. Hij stelt dat de gevechtskracht van het Oekraïense leger flink is aangetast. "Dat maakt het mogelijk om de belangrijkste militaire inspanningen op de bevrijding van de Donbas te richten."

De Donbas bestaat uit de regio's Donetsk en Loegansk. Delen van die regio's zijn sinds 2014 in handen van pro-Russische rebellen die door Rusland worden ondersteund en bewapend. Roedskoj zegt dat nu 93 procent van Loegansk en 54 procent van Donetsk niet meer door Oekraïne wordt gecontroleerd.

De Russische aanvallen op andere doelwitten in Oekraïne, zoals Kiev en Charkov, hebben volgens Roedskoj tot doel om de militaire infrastructuur van het land schade toe te brengen en Oekraïense troepen daar te binden. Zo moet volgens hem worden voorkomen dat ze in de Donbas worden ingezet.

Voormalig commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif onderscheidt andere fases: