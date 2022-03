Feyenoordvrouwen maken grote nederlaag goed met zege op Excelsior

In de eredivisie voor vrouwen heeft Feyenoord in de Rotterdamse derby met 2-0 van Excelsior gewonnen. Op sportpark Varkenoord had de thuisclub flink de overhand, maar duurde het even voordat het tot scoren kwam.

Met de zege heeft de ploeg van Danny Mulder de grote nederlaag in de vorige speelronde, 6-0 verlies van koploper FC Twente, weer een beetje goedgemaakt. Bij het eerste fluitsignaal leken de vrouwen die nederlaag maar al te graag van zich af te willen schudden.

Er werd vooral gevoetbald op de helft van Excelsior en kansen op de voorsprong waren er zeker, maar van echt spektakel was geen sprake.

Alle ballen op Bennink

Hoewel de kansen voor rust er zeker waren voor Feyenoord lukte het niet die 1-0 op het scorebord te krijgen. Na de thee brachten de Rotterdammers daar verandering in. Maxime Bennink werd na een goede steekpass van Annouk Boshuizen compleet vrij gespeeld voor de keeper. Bennink faalde niet en tikte de bal koeltjes rechtsonder in de hoek.

Wie anders dan Bennink moet men gedacht hebben. Met het doelpunt schreef ze haar vijfde treffer van dit seizoen op haar naam, waarvan er maar liefst drie tegen Excelsior. Bij de vorige ontmoeting (3-2 zege voor Feyenoord) nam Bennink twee belangrijke treffers voor haar rekening.

Excelsior, zo blijkt later, moet wel de favoriete tegenstander van de 24-jarig aanvalster zijn. Want niet lang na de openingstreffer, maakte Bennink haar tweede. Bij een hoekschop werd er genoeg chaos voor Excelsior-keeper Ricci Geenen gecreëerd waar Feyenoord van kon profiteren: Bennink noteerde de 2-0.