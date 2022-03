Vice-premier Oekraïne: 'Of nú wapens, of een conflict op jullie terrein'

Haar man vecht aan het front, zij probeert een land in oorlog te besturen: de Oekraïense vice-premier Iryna Vereshchuk. Ze is dankbaar voor de steun en hulp van de EU en de VS, maar dat is niet genoeg om Vladimir Poetin te stoppen, zegt ze. De politica heeft een indringende boodschap voor Nederland. "Meneer Rutte, als u standvastig bent en wilskracht en leiderschap bezit, en daarvan ben ik overtuigd: steun ons", zegt Vereshchuk in een interview met Nieuwsuur. "En dan niet alleen met woorden, op politiek vlak en met economische sancties. Wij hebben antiraketsystemen nodig. We hebben anti-tank en anti-luchtwapens nodig. We hebben wapens nodig die de duizenden tanks van Poetin zullen stoppen, op de grond en in de lucht." Bekijk hieronder de oproep van Iryna Vereshchuk.

'Meneer Rutte, wij willen wapens' - NOS

Ze waarschuwt dat als Oekraïne zal vallen, Poetin niet zal stoppen. "Polen begrijpt dat heel goed. Litouwen, Letland en Estland begrijpen dat heel goed, Roemenië begrijpt dat heel goed. Maar degenen die denken dat Oekraïne zal standhouden zonder wapens, zonder precisiewapens, begrijpen dat niet goed. Of we krijgen nú wapens, of jullie krijgen een conflict op jullie terrein." Als Oekraïne antiraketsystemen krijgt, dan ligt de vrede binnen bereik zegt Vereshchuk. "Krijgen we ze niet, dan ontstaat er een conflict in heel Europa. En dan ligt de verantwoordelijkheid bij Rutte, bij Johnson en andere leiders die één stap voor de beslissende fase zijn gestopt", aldus Vereshchuk.

De vice-premier strijdt voor haar land zij aan zij met president Volodymyr Zelensky. "Ik spreek hier als vrouw, hier in het epicentrum van de luchtaanvallen. Een vrouw die kinderen heeft en een man die aan het vechten is. Wij willen ons land niet verlaten. Wij zullen Kiev niet verlaten. We blijven hier tot het einde." Dat de NAVO geen manschappen naar Oekraïne stuurt vanwege het risico van verdere esclatie en een mogelijke Derde Wereldoorlog, begrijpt Vereshchuk niet. "Ze zijn al in conflict. En dat ontkennen, zal dit conflict niet kleiner maken. Begrijp dat Poetin op het terrein van Oekraïne niet alleen met Oekraïne vecht, hij vecht met de westerse wereld." Geen resultaat Over de situatie in Marioepol zegt Vereshchuk: "Bewust heeft Rusland juist in Marioepol een humanitaire ramp veroorzaakt en de tientallen duizenden mensen die daar nog zijn geen kans gegeven. Vanaf 5 maart proberen wij de humanitaire corridors te openen. De hele wereld heeft zich tot Poetin gewend: de paus, Erdogan, Xi Jinping, Biden, Macron. Allemaal hebben ze tot hem gesproken, maar het heeft geen resultaat opgeleverd. Hij blijft burgers vermoorden. En vooral de kinderen lijden." De hulp voor Marioepol verloopt moeizaam. Bussen kunnen er niet komen en mensen komen moeilijk weg uit de stad, zegt de vice-premier. "Alleen mensen die kunnen en kracht hebben om te lopen. Zij moeten meer dan 10 of 20 kilometer lopen om de eerste bussen te bereiken die ze naar Zaporija kunnen brengen." Verslaggever Gert-Jan Dennekamp spreekt met mensen die het gelukt is de stad te ontvluchten:

Vluchten uit Marioepol - NOS