Zwak Jong Oranje maakt het zichzelf lastig in EK-kwalificatie met 0-0 in Sofia

Aanvoerder Joshua Zirkzee - met aanvoerdersband voor Oekraïne - had het lastig tegen Jong Bulgarije. - Getty Images

Jong Oranje begon nog aardig in het Slavia-stadion in Sofia, met schietkansen voor Joshua Zirkzee, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp. Naarmate de eerste helft vorderde, lukte er steeds minder. De grootste kansen waren zelfs voor de Bulgaren. Vooral Sylvester Jasper, aanvaller van het Schotse Hibernian, bleek een echte handenbinder. Eerst stelde hij Filip Krastev in staat om van dichtbij binnen te schieten, maar de inzet werd gestopt door doelman Kjell Scherpen. Bulgaren blijven missen Na iets meer dan een half uur was Scherpen kansloos toen Jasper bij een doorgekopte corner de bal voor het inkoppen had. De niet te missen kans leverde toch geen treffer op, want hij kopte de bal toch naast. En op slag van rust kreeg de in Londen geboren Bulgaar nog een kans na een foutje van Sepp van den Berg. Dit keer schoot hij uit een lastige hoek toch nog rakelings voorlangs.

De basiself van Jong Oranje voor het duel met Jong Bulgarije. - Getty Images

Tien minuten na rust werd Jasper desondanks gewisseld en meteen kreeg Jong Oranje, dat zelf in de eerste helft Ludovit Reis geblesseerd zag uitvallen, meer grip op de wedstrijd. Kansen creëren bleef echter moeilijk voor de ploeg van Erwin van de Looi. Quinten Timber stelde doelman Damyan Hristov van afstand op de proef. De bal stuiterde vlak voor de doelman, die de bal voor de voeten van Daishawn Redan duwde. De spits van PEC Zwolle wist daar echter geen raad mee. Even later had Hristov wel een prima antwoord op een tegendraads schot van Kenneth Taylor.

Jong Oranje zwijnt in slotfase Met Brian Brobbey in de ploeg voor Redan hoopte Van de Looi in de slotfase te kunnen profiteren van de vermoeidheid bij de Bulgaren. Zijn eerste actie leverde bijna meteen een doelpunt op. Taylor legde de bal subtiel achter de verdediging, Brobbey kapte zijn tegenstander uit tegen de achterlijn en schoot vervolgens te gehaast in het zijnet.

Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje. - ANP

Een echt slotoffensief bleef echter uit. Sterker, vlak voor tijd had Jong Bulgarije recht op een strafschop na een wilde actie van Van den Berg op invaller Dimitar Tonev. De Deense scheidsrechter Sandi Putros spaarde Jong Oranje en daarmee kwam de ploeg goed weg. Nog was het niet gedaan, want doelman Scherpen moest nog ingrijpen op een kopbal van de vrijstaande Tonev, een inzet van Kristev na een uitgespeelde counter van de Bulgaren en een kopbal van verdediger Simeon Petrov. Een nederlaag bleef Jong Oranje echter bespaard.

Kraker tegen Jong Zwitserland Dinsdag speelt Jong Oranje om de koppositie in groep E tegen koploper Zwitserland, dat vanavond met 5-1 te sterk was voor Jong Wales. Daarna volgen nog een uitwedstrijd in Moldavië (3 juni) en een thuisduel met Jong Wales (11 juni).

De stand van Jong Oranje in groep E van de EK-kwalificatie. - NOS