WK-ticket Marokko nog allerminst zeker, minirevanche Salah op Mané

Een WK-ticket is nog allerminst zeker voor Marokko. In het eerste kwalificatieduel met Democratische Republiek Congo kwam Marokko vrijdagavond in Kinshasa pas laat op gelijke hoogte: 1-1. Volgende week dinsdag zal Marokko in eigen land in opperste concentratie moeten aantreden voor de beslissende return.

Marokko - waar Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui ontbreken wegens onenigheid met bondscoach Vahid Halilhodzic - zag al binnen een kwartier een 1-0 achterstand op het scorebord staan. Brentford-aanvaller Yoane Wissa slalomde om enkele Marokkaanse verdedigers en zette, nadat het schot van richting werd veranderd, Congo op voorsprong.

Goal Tissoudali

De wedstrijd ging vervolgens vrij gelijk op. Congo had iets meer de bal, Marokko was iets gevaarlijker voor het doel. Dat de gelijkmaker nog viel, was in die zin wel terecht. Het was Tarik Tissoudali, de geboren Amsterdammer, die de Marokkaanse WK-droom levend hield.

De aanvaller, die onder meer speelde voor De Graafschap en VVV-Venlo, schoot een kwartier voor tijd de belangrijke 1-1 binnen. Ayoub El Kaabi kopte een lange bal terug op de aanstormende Tissoudali, die vanaf de rand van het strafschopgebied knap de halfvolley binnenschoot.

Komende dinsdag om 21.30 uur hoopt Marokko in Casablanca plaatsing voor het wereldkampioenschap in Qatar veilig te stellen. Er is hoop: uitdoelpunten tellen bij de Afrikaanse playoffs nog dubbel bij een gelijke eindstand. Zo kan Tissoudali's goal zomaar eens van levensbelang zijn.