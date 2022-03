Duizenden mensen bij afscheid Piet Paulusma: 'Oant moarn zal nooit meer zo klinken'

Paulusma overleed afgelopen zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Morgen is in besloten kring de uitvaart. De familie had zijn afscheid georganiseerd in het Entrepotgebouw in de haven van Harlingen. De gemeente laat aan Omrop Fryslân weten dat er zo'n 6000 mensen aanwezig waren.

De belangstellenden hadden verschillende redenen om een laatste groet te brengen. Zo waren er bezoekers die Paulusma alleen van tv kenden, maar ook anderen die persoonlijk afscheid van hem wilden nemen.

"We zijn buitenmensen, we fietsen veel", vertelt een bezoeker aan Omrop Fryslân. "En dan wil je weten hoeveel wind er is, en of het vanavond droog blijft. Piet was onze gids." Een andere bezoekster vertelt: "Hij was een plaatsgenoot, dat ga je toch missen. Het deed me heel veel om daar te staan. Om toch fysiek afscheid te nemen."

"Je zag hem altijd overal. Dan stond hij op de haven, dan weer hier. Als er wind was, dan moest je hiernaartoe gaan. Dan wist je zeker dat het weerbericht hiervandaan zou komen", vertelt een bezoeker. "Het oant moarn zal nooit meer zo klinken."

's Middags bracht ook de veerboot naar Terschelling, die vertrekt vanaf Harlingen, een laatste groet aan Paulusma. Als eerbetoon was de scheepshoorn te horen. Daarbij applaudisseerden mensen die op het dek stonden.