Jonge Brit Vernon sprint naar zege in Catalonië, Almeida pakt leiding door tussensprint

De jonge Brit Ethan Vernon heeft de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. In een buitengewoon chaotische finale was de sprinter van QuickStep-Alphavinyl Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en Damien Godon (AG2R Citroën) te snel af.

Na het klimgeweld van de afgelopen twee dagen zou de vijfde etappe op papier pas in de slotkilometers echt interessant worden. Door de verhoudingen in het algemeen klassement waren de twee tussensprints in de 206,2 kilometer tussen La Pobla de Segur en Vilanova i la Geltrú misschien nog wel meer waard dan de eindsprint.

João Almeida, de winnaar van koninginnenrit van woensdag, stond namelijk precies gelijk in tijd met Nairo Quintana. Dat de Colombiaan in de leiderstrui mocht starten, had dan ook alleen te maken met de betere klasseringen van Quintana in de eerste sprintersritten.

De bonificatieseconden (3, 2 en 1) bij de twee tussensprints in de laatste vijftig kilometer konden dan ook het verschil maken.

Spanning voor de tussensprint

Over de vlucht van drie bescheiden Spanjaarden (Urko Berrade van Kern Pharma, Joel Nicolau van Caja Rural en Gotzon Martín) maakte niemand zich ongerust. De drie hielden het vol tot na de eerste tussensprint op een kleine 30 kilometer van de streep, waarna de klassementsmannen zich klaarmaakten voor de tweede.