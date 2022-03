Minister: geen vervolging Baudet om appjes, Kamer kan wel anders beslissen

Justitieminister Yesilgöz laat geen vervolging instellen tegen Forum voor Democratie-leider Baudet, tegen wie er een aangifte ligt voor het sturen van racistische en antisemitische whatsappjes. De minister volgt hiermee een advies van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De appjes kwamen in februari vorig jaar in de openbaarheid, toen weekblad EW erover schreef. Het blad publiceerde screenshots van gesprekken in besloten appgroepen van Forumleden. De procureur-generaal onderzocht of de kwestie tot vervolging moest leiden, maar ziet daarvoor geen aanknopingspunten omdat groepsbelediging alleen strafbaar is als de uitlatingen in het openbaar zijn gedaan.

Openbaar

De politicus heeft zijn opmerkingen gemaakt in besloten app-groepen "van beperkte omvang waar (kandidaat-)Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie deel van uitmaakten", concludeert de procureur-generaal. Ook zijn er volgens hem geen aanwijzingen dat het de bedoeling van Baudet was om deze opmerkingen in het openbaar te doen.

Kamerleden en andere politici moeten na een eventueel ambtsmisdrijf worden berecht door de Hoge Raad. Een procureur-generaal doet daartoe eerst oriënterend onderzoek en legt zijn bevindingen voor aan de minister. Het is aan de regering of aan de Tweede Kamer om vervolgens opdracht te geven tot strafvervolging. Yesilgöz doet dat dus niet, maar wijst erop dat de Kamer dit alsnog wel kan besluiten.