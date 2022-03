Drie jaar cel geëist in MeToo-zaak Vlaamse kunstenaar Jan Fabre

Het Openbaar Ministerie in België eist een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar tegen kunstenaar Jan Fabre. Hij wordt beschuldigd van pesterijen, geweld en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer. "Hij pleegt deze feiten al decennialang", concludeert de officier van justitie.

In de rechtbank in Antwerpen werden verklaringen van elf slachtoffers voorgelezen door hun advocaten. Daarin werd het beeld geschetst dat de 62-jarige Fabre als leider van theatergezelschap Troubleyn veelvuldig over de schreef ging. Zo zou hij vrouwen onder meer hebben geïntimideerd, vernederd en aangerand. "Fabre gebruikte de theatercontext om zijn seksuele lusten bot te vieren", zegt een van hen.

Blauwe billen en continue pesterijen

Een slachtoffer verklaarde dat ze in het kader van een project voor een camera moest masturberen. "Hij ging enkel mijn ogen fotograferen. Ik kan me nog herinneren dat ik me heel ongemakkelijk en onzeker voelde. Op een gegeven moment kwam hij dichterbij en begon hij aardbeien in mijn vagina te stoppen."

Een andere vrouw zegt dat ze in 2002 voor een toneelstuk hard werd aangepakt. "Twee mannen moesten mij bijten in mijn billen, ze moesten mij echt bijten. Dat stuk werd heel vaak geoefend waardoor ik blauwe plekken had op mijn benen, ik raakte bijna de trap niet meer op. Daarnaast waren er continu pesterijen waarbij hij mij negeerde en afbrak."

Volgens een derde slachtoffer kwam Fabre opeens naar haar toe, zoende hij haar en wilde hij seks. "Op een gegeven moment zei ik tegen hem: 'Dus de geruchten zijn waar, je moet seks hebben om de kans te krijgen.' Jan zei dat 'het nu of nooit was'. Ik zei dat het nooit was." Enkele vrouwen zeggen depressief te zijn geraakt na hun periode bij Troubleyn en sommige wilden op een bepaald moment een eind aan hun leven maken.

'Geen seks, geen solo'

Fabre gaf medio 2018 een interview bij de Vlaamse omroep VRT, waarin hij MeToo in de cultuursector choquerend noemde. Hij zei daarbij dat er in zijn theater- en dansgezelschap "nooit, jamais" een probleem is geweest. Enkele maanden later kwamen er twintig beschuldigingen tegen de kunstenaar naar buiten. Iemand die jaren geleden met Fabre had gewerkt zei dat "geen seks, geen solo" de gouden regel van Fabre was.

Volgens de officier van justitie toont Fabre geen enkel schuldinzicht. "Hij ondervraagt zijn medewerkers en die moeten hem mails sturen dat ze hem trouw blijven. Het gaat hier om bijzonder ernstige feiten. Qua grensoverschrijdend gedrag kan ik me geen erger dossier dan dit voorstellen." De kunstenaar was zelf niet aanwezig bij de zitting van vandaag.

Volgende week vrijdag komt de verdediging van Fabre aan het woord in de rechtszaak. Zijn advocaat zei in september vorig jaar bij een zitting dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. "We zullen dat aantonen voor de rechtbank."