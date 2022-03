Van Aert bekroont nieuwe Jumbo-Vismashow met zege in E3 Prijs en is klaar voor de Ronde

🇧🇪 #E3SaxoBankClassic #SAMENWINNEN @WoutvanAert and @LAPORTEChristop make it a 1️⃣-2️⃣ for the team🤩 pic.twitter.com/8fcPX5TWAp

Voor fijnproevers is de E3 Prijs, vernoemd naar de snelweg tussen Kortrijk, Harelbeke en Antwerpen, een van de mooiste klassiekers van het Vlaamse voorjaar. Met 17 bekende hellingen en 5 kasseistroken wordt het ook wel de kleine Ronde van Vlaanderen genoemd.

Bovendien is meer dan eens in de recente geschiedenis gebleken dat de besten in de E3 Prijs een week later in de Ronde van Vlaanderen ook de beste zijn. Zo was de Deen Kasper Asgreen vorig jaar de beste, om negen dagen later ook de Ronde op zijn naam te schrijven. En ook Niki Terpstra schreef in 2018 de dubbel op zijn naam.