Grand Prix Saudi-Arabië gaat gewoon door, ondanks aanval op nabijgelegen oliedepot

De Grand Prix van Saudi-Arabië gaat dit weekeinde gewoon door zoals gepland, ondanks de aanval op een oliedepot nabij het circuit in Djedda. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali laten weten tijdens een overleg met de teambazen en coureurs. "De Formule 1 staat in nauw contact met de autoriteiten over de situatie die zich vandaag heeft voorgedaan. De autoriteiten hebben bevestigd dat het evenement volgens plan kan doorgaan", staat in een verklaring. Volgens de organisatie zullen alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid van iedereen op het circuit te waarborgen. De eerste vrije training werd vrijdag opgeschrikt door een explosie bij een olie-opslagplaats, op zo'n tien kilometer van het circuit in Djedda. De explosie werd veroorzaakt door een raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen, zo meldden de Saudische autoriteiten. De opslagplaats is eigendom van oliemaatschappij Aramco, een hoofdsponsor van de GP in Saudi-Arabië.

“We gaan vooralsnog gewoon door met de Grand Prix. Veiligheid is top-prioriteit. Teams en andere belanghebbenden worden het hele weekend op de hoogte gehouden.” (F1-leider Stefano Domenicali, rechts op de foto achter sportief directeur Ross Brawn) pic.twitter.com/pXDOY1oyX9 — L⭕️🏎⭕️UI (@LouisDekkerF1) March 25, 2022

Tijdens die training meldde Max Verstappen al over de boordradio dat hij een brandlucht rook en dat hij niet zeker wist of het van zijn auto of van een andere auto kwam. Vermoedelijk rook hij de brand die was uitgebroken in de nabijgelegen opslagplaats. Coureurs en teambazen bijgepraat De teambazen en de coureurs werden kort voor de tweede vrije training door de organisatie bijgepraat over de stand van zaken. Die tweede vrije training ging vervolgens wel gewoon door, een kwartiertje later dan gepland.

De Formule 1-coureurs zijn bijgepraat door de organisatie over de aanval op het nabijgelegen oliedepot - NOS

Verstappen noteerde in zowel de eerste als de tweede vrije training de tweede tijd achter Charles Leclerc. Tijdens de eerste training deed hij dat als enige van het veld op de langzamere, harde band. Tijdens de tweede sessie, waarin hij zich één keer verremde, reed hij wel op de snellere mediums. Leclerc, de winnaar van vorige week in Bahrein, noteerde twee keer de snelste tijd. Maar vlekkeloos ging het niet voor de Ferrari-coureur: tijdens de tweede vrije training kwam hij in botsing met een muur en reed hij, met een stuurstang die scheef stond, vroegtijdig naar de pitstraat. Na veertien rondes was zijn sessie al voorbij. Ook Ferrari-collega Carlos Sainz, de nummer twee van vorige week, kon de tweede vrije training niet afmaken nadat hij een muur had geraakt. De Spanjaard noteerde desondanks de derde tijd.

Max Verstappen in actie in Saudi-Arabië - Reuters

Mercedes is nog altijd niet helemaal in goede doen, zo bleek tijdens de trainingssessies. Lewis Hamilton, die wederom last had van porpoising (gestuiter van de auto), zette in de eerste training de negende tijd neer. In de tweede sessie, waarin Hamilton een hoger stoeltje kreeg om meer te kunnen zien, herstelde hij zich met de vijfde tijd. Zijn ploeggenoot George Russell kwam tot de vijftiende tijd in de eerste sessie en reed de zesde tijd in de tweede.

Grand Prix van Saudi-Arabië bij de NOS De tweede grand prix van het seizoen begint zondagavond om 19.00 uur en is rechtsreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers is zondagavond vanaf 22.15 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

Naast de poging om de auto's zo goed mogelijk voor te bereiden voor de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag, werd in Djedda ook uitvoerig gesproken over de plaats van handeling. Net als in december staan de coureurs namelijk stil bij het thema mensenrechten in Saudi-Arabië. "Ik denk er nog steeds hetzelfde over als toen", zei Hamilton.

"Ik heb gehoord dat een 14-jarige die de doodstraf wacht, mij een brief heeft geschreven. Daar schrik ik van. Op je 14de moet je met hele andere dingen bezig zijn. Wij besluiten als coureurs niet waar we racen. Het is niet onze verantwoordelijkheid, maar we moeten het kleine beetje verschil maken. Ik weet niet met wie ik moet praten, maar ik wil het graag met mensen over de mensenrechten hebben hier."

Lewis Hamilton tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië - AFP