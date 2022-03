Aanval op oliedepot Djedda zorgt voor onrust, vrije training Formule 1 gaat door

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië is opgeschrikt door een explosie bij een olie-opslagplaats, op zo'n tien kilometer afstand van het circuit in Djedda. Een oliedepot staat in de brand en er is een grote, zwarte rookwolk te zien. De opslagplaats is van oliemaatschappij Aramco, een van de hoofdsponsors van de GP in Saudi-Arabië. De explosie is het gevolg van een aanval met raketten en drones van de Jemenitische Houthi-rebellen.

Charles Leclerc de snelste, Verstappen tweede en Mick Schumacher op het matje bij de wedstrijdleiding, maar we zijn hier vooralsnog vooral onder de indruk van de donkere wolken boven Aramco en de explosie vlakbij F1-pleisterplaats Jeddah. pic.twitter.com/ICNf3LiG7W — L⭕️🏎⭕️UI (@LouisDekkerF1) March 25, 2022

Tijdens de vrije training meldde Max Verstappen al over de boordradio dat hij een brandlucht rook en dat hij niet zeker wist of het van zijn auto of van een andere auto kwam. De kans bestaat dat hij de brand rook die was uitgebroken in de nabijgelegen opslagplaats. Coureurs en teambazen bijgepraat De tweede vrije training, die om 18.00 uur Nederlandse tijd op het programma stond, is vanwege de onvoorziene omstandigheden een kwartiertje later begonnen. De teambazen en de coureurs werden kort voor de tweede vrije training door de organisatie bijgepraat over de stand van zaken.

De Formule 1-coureurs zijn bijgepraat door de organisatie over de aanval op het nabijgelegen oliedepot - NOS

Verstappen kwam de eerste vrije training overigens zonder kleerscheuren door. Hij zette achter Charles Leclerc de tweede tijd neer en mocht daarmee tevreden zijn. De Nederlander was namelijk de enige van het veld die op de langzamere hardste band zijn tijd had gezet. Verstappen probeerde het aan het einde van de sessie nog wel op de snellere, rode band, maar moest zijn snelle rondje afbreken vanwege het vele verkeer op de baan.

Max Verstappen in actie in Saudi-Arabië - Reuters

Omdat de omstandigheden tijdens de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag, die in de avond worden gereden, totaal verschillen van die van vandaag, was de eerste vrije training niet geheel representatief voor de rest van het weekend. Wel viel op dat Mercedes nog altijd niet in goede doen is. Lewis Hamilton, die wederom last had van porpoising (gestuiter van de auto) was anderhalve seconde langzamer dan Leclerc en zette de negende tijd neer. Zijn ploeggenoot George Russell kwam tot de 15de tijd.

Naast de poging om de auto's zo goed mogelijk voor te bereiden voor de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag, werd er in Djedda ook uitvoerig gesproken over de plaats van handeling. Net als in december staan de coureurs namelijk stil bij het thema mensenrechten in Saudi-Arabië. "Ik denk er nog steeds hetzelfde over als toen", zei Hamilton.

Grand Prix van Saudi-Arabië bij de NOS De tweede grand prix van het seizoen begint zondagavond om 19.00 uur en is rechtsreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers is zondagavond vanaf 22.15 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

"Ik heb gehoord dat een 14-jarige die de doodstraf wacht, mij een brief heeft geschreven. Daar schrik ik van. Op je 14de moet je met hele andere dingen bezig zijn. Wij besluiten als coureurs niet waar we racen. Het is niet onze verantwoordelijkheid, maar we moeten het kleine beetje verschil maken. Ik weet niet met wie ik moet praten, maar ik wil het graag met mensen over de mensenrechten hebben hier."

Lewis Hamilton tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië - AFP