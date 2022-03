CPB-rapport leidt tot meer druk op discussie over vermogensbelasting

De conclusies van het Centraal Planbureau dat de allerrijksten relatief weinig belasting betalen en dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen, leggen waarschijnlijk extra druk op de discussie over het extra belasten van mensen met vermogen.

Vicepremier Kaag zei na de ministerraad dat de studie laat zien dat inkomen uit vermogen relatief laag wordt belast. Ze wilde niet te veel op de besprekingen in het kabinet vooruitlopen, maar ze noemde het rapport "een belangrijke spiegel".

Kaag vulde aan dat er "nog wat stappen moeten worden gemaakt" als het uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Volgens haar zijn er "politieke dilemma's en is het ook inhoudelijk complex".

Staatssecretaris Van Rij zei vanochtend dat hij zich vooral zorgen maakt over de middeninkomens. "Dat is echt een groep die geen profijt heeft van toeslagen en heffingskortingen, en die het gewoon zwaar heeft."

'Gevoelige kwestie'

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen kan het kabinet niet meer om de discussie over het extra belasten van mensen met vermogen heen, ook omdat door de oorlog in Oekraïne de financiële problemen alleen maar groter worden. "Er worden miljarden extra uitgetrokken voor defensie, voor de opvang van vluchtelingen en voor het een beetje op peil houden van de koopkracht. Als je nu niks aan de vermogens doet, komt de rekening vooral bij de middeninkomens terecht en dat wil het kabinet niet."

Fresen zegt verder: "Bij de kabinetsformatie is het nog niet gelukt om aan de vermogensbelasting te tornen. Maar door een uitspraak van de rechter hebben ze de heffing van vermogensbelasting dit jaar moeten stilleggen en die gemiste inkomsten zullen ze toch vooral willen terughalen bij mensen die met hun vermogen veel geld verdienen. In de coalitie hoor je dat dit voorjaar de discussie over vermogens al wordt opengebroken."

De politiek verslaggever wijst erop dat het een gevoelige discussie blijft: "De verschillen tussen bijvoorbeeld D66 en VVD over hoe je dit doet en ten koste van wie, is niet zomaar de wereld uit. Je hebt het ook al snel over eigenwoningbezit en het zwaarder belasten van mensen die daar geld mee verdienen. Maar ook binnen de VVD zie je dat dit anders ligt dan bijvoorbeeld tien jaar geleden."