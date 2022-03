Verstappen: 'Nog een uitvalbeurt kunnen we ons niet permitteren'

Verstappen probeert een week na het Bahrein-echec de positieve punten te benadrukken. "We waren snel, competitief en deden mee voorin. We werden weliswaar genekt door problemen, maar dat is eenvoudiger op te lossen dan een auto die het tempo niet bij kan benen." Een woordvoerder van Verstappens renstal verzekert dat het brandstofprobleem is getackeld en niet nogmaals zal gebeuren.

Na dagenlange speculatie gaf Verstappens renstal in Saudi-Arabië, waar dit weekend de tweede grand prix van het jaar plaatsvindt, tekst en uitleg: Verstappen en Pérez strandden wegens een gebrek aan benzinedruk . Er was volgens Red Bull bij beide auto's genoeg brandstof aan boord, maar door een technisch euvel lukte het in de slotfase van de race niet de benzine naar de motor te pompen.

🗣 "Jeddah is a really quick track and this year the cars are slightly heavier so it's going to be really interesting to see how they will perform. I'm really looking forward to it, it should be enjoyable!" #SaudiArabianGP | @Max33Verstappen 🇳🇱 pic.twitter.com/dcsE1vMTWP

De 24-jarige wereldkampioen probeert het resultaat te relativeren. "Het is vervelend dat Sergio en ik de finish niet hebben gehaald, maar we hebben allebei veel rondjes gereden en bijna de volledige race-afstand afgelegd. Van de databerg die dat oplevert, leren we veel. Ik hoop dat we komend weekend iets rechtzetten. Als het goed is, hebben we alles gefikst."

Na de veelbelovende vlekkeloze testweken werd de eerste race dus een bittere pil. Niet alleen vanwege de dubbele nul. Er speelde meer. Verstappen had in Bahrein veel aan te merken op zijn RB18. "De auto gedroeg zich anders dan ik verwachtte en hoopte. Het is behoorlijk moeilijk om deze nieuwe auto's naar je hand te zetten en ideaal af te stellen."

Tijdens de grand prix verzoende Verstappen zich al met een bijrol achter de ontketende Charles Leclerc (Ferrari). "Ik was niet dolblij tijdens de race, maar tweede worden achter Charles zou toch 18 punten hebben opgeleverd." Het liep anders.