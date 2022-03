Akkoord VS en EU over levering 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas

Dit jaar willen de Verenigde Staten, samen met andere landen, ervoor zorgen dat er minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas (lng) geleverd wordt aan de Europese Unie. Dat hebben het Witte Huis en de EU bekendgemaakt.

Het is onderdeel van een plan om de Europese Unie minder afhankelijk te maken van Russisch gas, schrijven de bondgenoten.

10 procent

In 2021 importeerde de Europese Unie nog in totaal 155 miljard kubieke meter aan gas uit Rusland, blijkt uit cijfers van de International Energy Agency. Dat is bijna 40 procent van de totale gasconsumptie in de EU. De deal van vandaag gaat dus om een kleine 10 procent van de EU-gasimport uit Rusland.

"Alle kleine beetjes helpen", zegt Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar deze deal gaat ook gepaard met uitdagingen, zegt ze. "Amerika kan dat gas niet allemaal zelf ophoesten, en zal via marktpartijen samenwerkingen moeten aangaan met andere landen die lng hebben."

Voor meer lng zijn ook aanpassingen nodig in de infrastructuur. Zo gaat Nederland met de Gasunie extra gasterminals realiseren in de Eemshaven en de haven van Rotterdam, zegt minister Jetten voor Energie en Klimaat. In Groningen komen flexibele schepen die tijdelijk lng kunnen opslaan zolang die terminals nog niet klaar zijn.

Gazprom

Op het gebied van milieu zijn er kanttekeningen te maken bij deze overeenkomst, zegt Van Geuns, bijvoorbeeld op het gebied van methaanlekkage. "Lng uit de Verenigde Staten is niet milieuvriendelijk. Daarom wil de Europese Unie ook dat er afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld lekkage te verminderen. Maar dat gaat wel ten koste van de snelheid."

Voor minister Jetten is de afweging helder. "Ik importeer liever vloeibaar gas uit de Verenigde Staten en een aantal landen uit het Midden-Oosten dan dat we nog gas uit Rusland moeten halen", zegt hij. Schaliegas, dat veel uit de Verenigde Staten komt, is de minst favoriete manier van gas produceren, zegt hij. "Maar we moeten dit echt doen om de komende winters door te komen."

Toch is helemaal stoppen met Russisch gas ook geen optie voor Jetten. "Het voelt het best om de Russische contracten per direct op te zeggen. Maar je geeft Gazprom dan de kans om nog meer geld te verdienen door ons gas voor hogere prijzen door te verkopen."