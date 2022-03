Lhbti-gemeenschap over Amsterdam Pride: meer protest en niet alleen feest

Bijna de gehele lhbti-gemeenschap vindt veranderingen aan de jaarlijkse Pride hard nodig, schrijft onderzoeksbureau Flowz , dat in opdracht van de gemeente met vertegenwoordigers sprak. Over de omvang en invulling van die veranderingen lopen de meningen uiteen.

Zo worden veel openbare plekken in de stad tijdens de Pride onveilig voor de lhbti-community en dat druist lijnrecht in tegen het doel.

Ook voelt een deel zich rond de Canal Parade onveilig en bedreigd. Volgens de vertegenwoordigers komt dat onder meer door het hoge feestgehalte, de aanwezigheid van veel niet-lhbti'ers en de hoge alcoholconsumptie. "Zo worden veel openbare plekken in de stad tijdens de Pride onveilig voor de lhbti-community en dat druist lijnrecht in tegen het doel", staat in het rapport.

Volgens de onderzoekers vindt bijna de hele gemeenschap dat de Pride Walk, de protestmars voor gelijke rechten, een grotere rol moet krijgen in het negen dagen durende evenement. In tegenstelling tot de botenparade is er hier geen betaling of loting nodig voor deelname, waardoor de looptocht toegankelijker is en daardoor inclusiever. Er zijn bijvoorbeeld ideeën om jaarlijks vanuit een ander stadsdeel naar het centrum te lopen.

Wit heteropubliek

Er is ook kritiek op de plein- en straatfeesten, die volgens veel vertegenwoordigers te massaal en feestelijk zijn en te weinig aandacht hebben voor een inhoudelijke boodschap. "Veel van de feesten worden meer en meer bezocht door een (wit) heteropubliek, dat is niet de bedoeling van de straatfeesten", stellen de deelnemers in het onderzoek. Ook pleiten vertegenwoordigers voor het afschaffen van VIP-events en besloten borrels onder de Pride-vlag.

Verder vindt een groot deel van de gemeenschap dat er bij de organisatie te veel macht bij één partij is, waardoor de gemeenschap zelf minder te zeggen heeft over de invulling. De organisatie zou een onafhankelijke klachtencommissie en een raad van toezicht moeten krijgen, die de belangen van de gemeenschap bewaakt.

Burgemeester Halsema schrijft aan de gemeenteraad dat ze de organisatie wil aanpassen. Dat gebeurt pas vanaf volgend jaar, omdat al was vastgelegd dat de Stichting Pride Amsterdam het evenement tot en met dit jaar mag organiseren.

Meer ruimte voor kleine groepen

De veranderingen vanaf volgend jaar worden pas dit najaar definitief vastgelegd, schrijft Halsema, omdat de gemeente daarvoor nog meer onderzoek wil doen. Wel deelt ze een aantal hoofdlijnen van het nieuwe Pride-beleid.

Zo moet er ruimte zijn voor alle groepen binnen de lhbti-gemeenschap, inclusief de kleinere en gemarginaliseerde groepen. Verder wordt de organisatie vier in plaats van tien jaar aan een bepaalde partij gegeven. Die organisator moet een vorm van toezicht regelen en een klachtenregeling opzetten.