Vanavond op tv: Oekraïense vicepremier • Opvang vluchtelingen • Compensatie minima energietoeslag

Gesprek Oekraïense vicepremier

Om Oekraïense burgers die vastzitten veilig te evacueren, zijn zogenoemde 'humanitaire corridors' overeengekomen met Rusland. We spreken met de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Zij gaat onder meer over de humanitaire situatie in het land. We vragen haar naar de reactie van de Russen en we bespreken de huidige situatie.