'300 doden bij aanval van vorige week op theater in Marioepol'

Bij de raketaanval van ruim een week geleden op een theater in de Oekraïense stad Marioepol zijn ongeveer 300 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het gemeentebestuur van de havenstad op basis van getuigen.

Het theater werd vorige week woensdag door Russische troepen gebombardeerd. Volgens de Oekraïense autoriteiten schuilden er op dat moment zeker duizend mensen in het gebouw. Een deel zat in de kelder en zou de aanval hebben overleefd, maar elders in het gebouw vielen veel slachtoffers. De hulpverlening werd ernstig bemoeilijkt door de hevige gevechten in de stad. Daardoor kon lange tijd niet worden vastgesteld hoeveel slachtoffers er bij het bombardement waren gevallen.

De BBC liet het bombardement eerder deze week analyseren door experts. Zij kwamen tot de conclusie dat het theater mogelijk door één bom is vernietigd; een lasergestuurde KAB-500L van ruim 500 kilo. Mogelijk ontplofte de bom direct bij de inslag, waardoor hij zich niet in het gebouw kon boren en ook de schuilkelders intact bleven.

Marioepol is verwoest

Rusland ontkent het theater te hebben geraakt of burgers als doelwit te hebben gebruikt. In een eerdere reactie wees het ministerie naar het Azov-bataljon, de extreemrechtse militie die de stad jaren geleden heroverde op pro-Russische rebellen. Het ministerie sprak van een "bloedige provocatie" van de kant van de anti-Russische militie. Er is geen bewijs voor die claim.

Marioepol ligt al sinds het begin van de Russische invasie onder vuur. De stad is strategisch én symbolisch belangrijk voor zowel Oekraïne als Rusland. Een groot deel van de stad is verwoest.

Het stadsbestuur van de belegerde stad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, deelde deze beelden op sociale media. Te zien is hoe de stad is vernietigd door Russische bombardementen: