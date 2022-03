Basisbeurs voor hoger onderwijs opnieuw ingevoerd, studenten vinden bedrag te laag

De basisbeurs voor het hoger onderwijs wordt opnieuw ingevoerd. Dat heeft het kabinet besloten. In studiejaar 2023-2024 krijgen alle studenten, ook die al met hun studie bezig waren, een tegemoetkoming in de studiekosten.

Het gaat om 255 euro voor uitwonende studenten en 91 euro voor studenten die thuis wonen. Voorwaarde is wel dat de studie binnen tien jaar wordt afgerond. anders wordt de beurs een lening.

De basisbeurs is voor alle studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders. De bestaande aanvullende beurs, die wel inkomensafhankelijk is, blijft ongewijzigd.

Tegemoetkoming

Het kabinet noemt de invoering van de basisbeurs "wrang voor de generatie die tussen beide stelsels heeft gestudeerd". Er is daarom 1 miljard euro beschikbaar om "een gebaar" naar deze (voormalige) studenten te maken.

Studenten die vier jaar hebben gestudeerd krijgen een tegemoetkoming van 1400 euro. Studenten die net het eerste jaar van de nieuwe basisbeurs mislopen krijgen 359 euro.

374.000 studenten die tijdens de eerste vier jaar van het leenstelsel een voucher kregen, krijgen die uitgedrukt in geld terug. Dat gaat om 1770 euro in mindering op hun lening, of om een uitkering als hun lening al is afgelost.

Volgens minister Dijkgraaf van Onderwijs moeten de systemen van uitvoeringsorganisatie DUO niet alles tegelijk verwerken. Daarom worden eerst de systemen aangepast aan de basisbeurs en daarna aan de tegemoetkoming voor studenten die onder het leenstelsel vielen.

Studenten: dit blijkt een misrekening

Het Interstedelijk Studenten Overleg is niet blij met de plannen van het kabinet. "Met 91 euro kunnen studenten die thuis wonen nog niet eens hun collegegeld betalen en met een uitwonende beurs van 255 euro blijft er na de studielasten slechts 44 euro per maand over voor boodschappen of huur", zegt voorzitter Lisanne de Roos.

Ze is blij dát er geld komt voor studenten, "maar hun financiële problemen en zorgen zullen met de voorgestelde basisbeurs blijven. Het idee dat er een volwaardige basisbeurs zou komen, blijkt een misrekening."

Volgens De Roos zijn de bedragen ook een teleurstelling omdat studenten voor de invoering van het leenstelsel meer geld kregen. "Tegelijkertijd is de inflatie alsmaar toegenomen; het collegegeld, de boodschappen en de huur van een kamer (met de stijgende gasprijzen) zijn duurder geworden. Studenten krijgen dus een lagere basisbeurs dan in 2015, maar moeten meer betalen."