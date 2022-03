Opnieuw massaverbleking van Great Barrier Reef: 'Het holt nu echt achteruit'

Het Australische Great Barrier Reef heeft te maken met een massale verbleking van het koraalrif. Door de stijgende temperatuur van de oceanen wordt het koraal witter van kleur, en kan het uiteindelijk afsterven.

Het is voor de vierde keer sinds 2016 dat de verbleking zo omvangrijk is als nu, schrijft de beheerder van het gebied. Een strook van 1200 kilometer is aangetast. Het park is verdeeld in vier gebieden; in alle gebieden vindt de verbleking nu op grote schaal plaats.

En die verbleking werd juist nu niet verwacht, tijdens het klimatologische fenomeen La Niña. Dan zijn de oceanen doorgaans koeler dan bij tegenhanger El Niño. "Maar het klimaat is aan het veranderen en het koraalwater is 1,5 graden warmer dan 150 jaar geleden", zegt hoofd-wetenschapper David Wachenfeld van de beheerder tegen The Guardian.

Het is de eerste keer dat de grootschalige verbleking tijdens La Niña plaatsvindt. "Onverwachte gebeurtenissen zijn nu te verwachten. Niets verbaast me meer."

Het warme water is nu nog vrij lokaal, zegt Erik Meesters, marien tropisch ecoloog van Wageningen University & Research. "Maar het beweegt precies naar het kustgebied bij Great Barrier Reef."