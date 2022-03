Italië wederom grote afwezige op WK: 'Teleurgesteld, gebroken en verwoest'

De 37-jarige Chiellini was afgelopen zomer nog de personificatie van de teamgeest bij de Italianen. De verdediger die in het veld dwars door muren beukte en buiten de lijnen een modelrol vertolkte door naast het voetbal cum laude af te studeren in bedrijfskunde aan de universiteit van Turijn.

"We zijn teleurgesteld, gebroken en verwoest", aldus Giorgio Chiellini na de ontluisterende nederlaag tegen Noord-Macedonië in de halve finale van de play-offs.

"In juli beleefde in het hoogtepunt uit mijn carrière. En dit is de grootste teleurstelling", zei bondscoach Roberto Mancini. "In het voetbal gebeuren soms ongelofelijke dingen. De overwinning op het EK was verdiend, maar sindsdien veranderde het geluk dat ons vergezelde in totale pech."

Nog geen negen maanden geleden was Italië de trotse kampioen van Europa. Diezelfde ploeg werd nu afgeschminkt door de nummer 67 van de FIFA-ranking, een land dat nog nooit een WK haalde. In de media wordt gesproken van een regelrechte ramp.

En ook in de heenwedstrijd tegen de Zwitsers (0-0) had hij al gefaald vanaf elf meter.

Middenvelder Jorginho kan ook zeker wel een steuntje in de rug gebruiken. Want hij miste in de groepsfase een penalty tegen directe concurrent Zwitserland. In de laatste minuut van de wedstrijd, bij een stand van 1-1. Bij winst zouden de tickets naar Qatar kunnen worden geboekt.

"Het doet me pijn als ik aan de twee gemiste penalty's denk", zei Jorginho, tot tranen geroerd na de uitschakeling van zijn land. "Ik denk er nog steeds aan en het zal me de rest van mijn leven blijven achtervolgen."

Vier jaar geleden ging het ook al mis. Toen moesten de Italianen het in de groepsfase afleggen tegen Spanje, waarna Zweden in een spijkerharde tweekamp in de play-offs te sterk was. De VAR moest zijn intrede nog doen in het internationale voetbal, de scheidsrechter was destijds de gebeten hond.

"Nu ging het weer mis en dat is moeilijk te accepteren", keek Marco Verratti terug op de deceptie. "Iedereen weet dat we alles hebben gegeven, maar dat was niet genoeg. Natuurlijk moeten er vragen worden gesteld."

De toekomst

Nog geen jaar geleden verlengde Mancini tot medio 2026, tot en met het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

"De teleurstelling is nu nog te groot om aan de toekomst te denken", zei de coach. "Vanuit menselijk vlak kan ik zeggen dat ik op dit moment nog meer van de jongens hou dan in juli. Laten we eerst de tijd nemen om dit te verwerken. Het team heeft goede spelers en heeft een geweldige toekomst."

Juli 2021, Italië is Europees kampioen: