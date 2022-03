Russische defensieminister duikt na twee weken op, maar vragen blijven

Defensieminister Sjojgoe 5 seconden in beeld tijdens videoconferentie - NOS

Sjojgoe was voor het laatst gezien bij een digitaal overleg met Poetin op 11 maart. "Alles gaat volgens plan", zei hij toen over de oorlog in Oekraïne. Hij vulde aan dat 16.000 strijders uit het Midden-Oosten stonden te springen om zich aan te melden voor de invasie. Daarna werd het stil rond Sjojgoe. Hij kwam op 18 maart nog eens in beeld in het Russische nieuws, maar hoewel er gezegd werd dat de opnames die dag waren gemaakt, meenden analisten dat ze al een week oud waren.

Quote Hij heeft veel op zijn bordje. Kremlinwoordvoerder over de afwezigheid van Sjojgoe

Gevraagd naar de opvallende afwezigheid van Ruslands hoogste militaire leider tijdens een gewapend conflict, zei de Kremlinwoordvoerder deze week dat Sjojgoe het gewoon te druk had. "Hij heeft veel op zijn bordje, dan is er even minder tijd voor mediaoptredens." Toen Sjojgoe gisteren na bijna twee weken weer in beeld kwam, zoomde staatspersbureau RIA expres in op de linkerbovenhoek van Poetins beeldscherm om de minister goed in beeld te nemen. Er was geen geluid en Sjojgoe was ook niet sprekend te zien. Het moment leidde daarom tot sceptische reacties.

Correspondent Geert Groot Koerkamp De video moest het bewijs leveren dat er niks aan de hand is, maar verschillende media, waaronder de onafhankelijke Moscow Times, hebben de beelden uitvergroot en vergeleken met die van de laatste ontmoeting. Zij stellen vast dat de beelden als twee druppels water op elkaar lijken: zijn stropdas zit hetzelfde en de vlag achter hem hangt ook precies hetzelfde. Bovendien kon je zien, toen het beeldvakje met Sjojgoe nog niet prominent in beeld was, dat er iets met de video gebeurde, alsof die voor- of achteruit gespoeld werd. Allemaal aanwijzingen dat het misschien inderdaad een oude video is. Waarom Sjojgoe al die tijd uit beeld is, blijft speculeren. Misschien is hij inderdaad te druk, of misschien is hij uit de gratie geraakt vanwege het slechte verloop van de strijd. Er zijn ook berichten dat hij problemen met zijn hart zou hebben. We weten het gewoon niet. Zijn ministerie meldt alleen dat Sjojgoe donderdag per telefoon heeft gesproken met zijn Armeense collega. Maar duidelijk is dat sinds 11 maart niemand hem in het openbaar in levenden lijve heeft gezien.

De 66-jarige Sjojgoe geldt al jaren als een vertrouweling van Poetin. Van minister voor Rampenbestrijding klom hij in 2012 op naar Defensie, al was hij zelf nooit in dienst geweest. Als bewijs van de goede band tussen de Russische opperbevelhebber en zijn hoogste generaal publiceerde het Kremlin geregeld foto's van de twee op vakantie in Siberië, trekkend door de bossen, door de sneeuw rijdend in een terreinwagen of half ontbloot vissend in een riviertje.