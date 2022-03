Installatie van 200 miljoen euro moet rook Tata Steel schoner maken

Tata Steel gaat voor 200 miljoen euro de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van het staalbedrijf bouwen. Het bedrijf stelt dat de uitstoot van lood, zware metalen en stof in de zogenoemde pelletfabriek hierdoor met 80 procent wordt verminderd.

De bouw begint na de zomer. Volgend jaar moet de installatie in bedrijf zijn. Vanaf 2025 komt er een tweede onderdeel bij, waardoor ook de uitstoot van stikstofoxiden met 80 procent moet verminderen.

In de pelletfabriek worden de grondstoffen gemaakt voor de productie van vloeibaar ruwijzer. De installatie is 180 meter lang en steekt op het hoogste punt 90 meter de lucht in. De rookgassen van de fabriek gaan door een buis naar de nieuwe installatie om te worden gereinigd. Die buis heeft een doorsnede die vergelijkbaar is met een tunnelbuis van de metro.

Druk om schoner te produceren

De installatie is onderdeel van een pakket van 25 maatregelen waarmee Tata Steel de impact op de leefomgeving aanzienlijk hoopt terug te brengen.

De druk op Tata Steel om schoner te gaan produceren is groot. De laatste jaren hebben vooral omwonenden uit Wijk aan Zee veel last van stofwolken en metaaldeeltjes in het dorp. Onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat de stoffen die Tata Steel uitstoot schadelijk zijn voor de gezondheid van opgroeiende kinderen.

Het Openbaar Miniserie is een onderzoek begonnen naar de uitstoot van deze gevaarlijke stoffen. De vraag die daarbij centraal staat, is of de directie van het staalbedrijf daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Op langere termijn wil Tata Steel 'groen' staal gaan produceren: staal op basis van schone waterstof. Er is dan geen steenkool meer nodig. Zover is het nog niet. Eerst zullen dan enkele windmolenparken in zee moeten worden gebouwd, meldt NH Nieuws.