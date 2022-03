Na diepe wond blijft Dygert nu door de ziekte van Pfeiffer weg bij voorjaarskoersen

In Yorkshire bleef ze de Nederlandse concurrentie maar liefst anderhalve minuut voor. Een jaar later was Dygert opnieuw op weg om de Nederlandse favorieten te vermorzelen, totdat ze een bocht verkeerd instuurde.

De Amerikaanse renster is veelvuldig wereldkampioene op de baan, maar kwam tot dit seizoen nog niet in actie in Europese wegwedstrijden. Sinds de wereldkampioenschappen tijdrijden van drie jaar geleden weten Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen echter maar al te goed wie Dygert is.

De 25-jarige tijdritspecialiste moet herstellen van het Epstein-barr-virus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Dat maakte haar ploeg Canyon-SRAM deze week bekend in aanloop naar Gent-Wevelgem, de klassieker die zondag op het programma staat. Dygert zou gisteren starten in Brugge-De Panne , maar daarvoor werd ze door haar ploeg van de startlijst gehaald.

Dygert hield aan die vreselijke val een diepe vleeswond boven haar knie over. Hardop werd getwijfeld aan een terugkeer op topniveau, maar in november 2020 tekende ze een profcontract tot en met 2024 bij Canyon-SRAM, een grote ploeg in de WorldTour. Tot dit jaar had ze nog geen koers met haar nieuwe teamgenoten gereden.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio reed Dygert slechts één wedstrijd: het Amerikaans kampioenschap tijdrijden, dat ze glansrijk won. Bij de olympische tijdrit kon ze echter niet imponeren en eindigde ze als zevende.

Operaties

In het najaar onderging Dygert nog twee operaties aan haar aangedane been, waarna ze eind februari in Omloop Het Nieuwsblad haar debuut maakte op de Vlaamse kasseien. Dygert, die bij haar debuut in het peloton opviel omdat ze als enige met een veel kortere wielerbroek reed, eindigde als 26ste in de Omloop.

Het is onduidelijk hoe lang haar herstel gaat duren.