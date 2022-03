Red Bull: 'We verwachten geen problemen dit weekend'

Red Bull denkt komend Formule 1-weekend niet dezelfde problemen te ondervinden als in Bahrein vorige week. Bij de grand prix in Sakhir vielen Max Verstappen en Sergio Pérez in de slotfase van de race uit met tot nu toe onbekende oorzaak.

In een verklaring laat het team weten dat beide auto's te maken hadden met een gebrek aan benzinedruk. "Er was nog genoeg brandstof aanwezig, maar een vacuüm zorgde ervoor dat de pompen de brandstof niet naar de motor konden pompen."

Het team zegt de nodige maatregelen te hebben genomen om het probleem te verhelpen. "We verwachten geen problemen dit weekend."