Droge humor maakt Jong Oranje-talenten Zirkzee en Verbruggen vrienden bij Anderlecht

"Of we vrienden zijn? Nou ja, vrienden... Ik zou eerder zeggen: goede kennissen." De toon is gezet. Een lach verschijnt op de gezichten van Jong Oranje-talenten Joshua Zirkzee (20 jaar) en Bart Verbruggen (19). Twee jonge Hollanders in dienst van de Belgische topclub Anderlecht. De posities op het veld liggen ver uit elkaar. Zirkzee is een aanvaller, Verbruggen een doelman. Ook de verhalen zijn verschillend. Zirkzee werd al op jonge leeftijd door Bayern München gehaald, maakte daar al goals en mag zich Champions League-winnaar noemen, omdat hij in de finale in 2020 tegen PSG op de bank zat. Van de naam Verbruggen hebben in Nederland nog niet veel mensen gehoord. Hij speelde in de jeugd van NAC, maar haalde nooit het eerste. Toen keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar NAC verliet voor Anderlecht, nam hij later Verbruggen met zich mee.

EK-kwalificatieduels Jong Oranje Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi speelt twee kwalificatieduels voor het EK van 2023. Vanavond (aftrap 18.45 uur) is Jong Bulgarije in Sofia de tegenstander. Aanstaande dinsdag (aftrap 18.45 uur) speelt Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten uit Zwitserland, die momenteel na zes wedstrijden aan de leiding gaan in de groep. Nederland heeft 3 punten minder, maar nog een wedstrijd tegoed. De groepswinnaars en de beste nummer twee, gemeten over alle negen groepen, plaatsen zich automatisch voor het EK. De overige beste nummer twee maken nog kans via play-offs.

De twee voetballers vinden elkaar dit seizoen in België. Het klikt, vooral op het gebied van humor, vertelt Zirkzee terwijl Verbruggen naast hem staat. "Iedereen die mij kent, weet dat mijn humor best droog is. En dan kom ik bij Anderlecht iemand tegen die nog droger is!" "Ik vind het gewoon leuk om een beetje schwung in de kleedkamer aan te brengen", vult Verbruggen aan. "Daar zitten we met een mannetje of 25, dus dan mag je af en toe best wel even lachen."

Bart Verbruggen onder de lat bij Anderlecht - Pro Shots

Het duo maakt met Anderlecht een lastig seizoen door. In Europa werd het al vroeg uitgeschakeld door Vitesse in de Conference League. In de competitie heeft de recordkampioen plaatsing voor de play-offs om de landstitel met nog twee duels te gaan niet meer in eigen hand. Wel staat 'paars-wit' in de bekerfinale. Goede cijfers, vergelijking met held van '88 Persoonlijk maakt Bayern-huurling Zirkzee wel een aardig seizoen door, met dertien goals en zeven assists in dertig competitieduels. Oud-speler Arnar Vidarsson (ex-De Graafschap en Cercle Brugge) vergeleek hem in de Vlaamse media al eens met Ruud Gullit. "Joshua doet het gewoon heel goed", stelt ploegmaat Verbruggen. "Zijn cijfers zijn niet misselijk. Zeker niet als je weet hoe jong hij is en hoeveel rek er nog inzit. Als dit een voorproefje is van wat er nog komen gaat, is het heel mooi." Het contact met Bayern, waar Zirkzee nog een contact heeft tot medio 2023, is minimaal, vertelt de spits. "We gaan na het seizoen pas weer in gesprek. Ik pak hier mijn minuten en dat was vooraf ook mijn doel."

Joshua Zirkzee samen met Alphonso Davies en de Champions League, gewonnen door Bayern in 2020 - ANP

Wie goed naar hem luistert, proeft dat het lastig wordt voor Zirkzee bij de Duitse topclub. Wil Bayern nog geld aan hem verdienen, dan moet hij van de zomer verkocht worden of zijn contact verlengen. Geen zin om bij Bayern op de bank te zitten Aangezien er bij Bayern met Robert Lewandowksi een spits in het eerste staat die record na record breekt, lijkt een basisplaats in Beieren ver weg. En een rol als bankzitter ziet Zirkzee niet meer zitten. Hij moet aan zijn ontwikkeling denken en minuten maken. "Om nu na een seizoen waarin ik veel speel weer bij Bayern in de schaduw te gaan lopen, heeft volgens mij weinig zin. Ik wil gewoon spelen en zal na dit seizoen gaan kijken waar dat het best kan en dan ga ik ook in gesprek met Bayern", aldus Zirkzee.

Joshua Zirkzee in duel met Vitesse-speler Riechedly Bazoer - ANP

Voor Verbruggen blijft het dit seizoen bij Anderlecht wel bij een rol in de schaduw. "Bart doet het top, maar hij heeft één groot nadeel", weet Zirkzee, "onze keeper Hendrik Van Crombrugge is ook onze aanvoerder en hij is bezig aan een fantastisch seizoen." Leuke verrassing "Ik denk dat Bart een klein beetje geduld moet hebben, maar wanneer zijn kans komt, dan grijpt hij die zeker", denkt zijn landgenoot. Voorlopig krijgt Verbruggen die kans dus nog niet van trainer Vincent Kompany en teert hij op speelminuten uit het vorige seizoen. "Ik kwam naar Anderlecht als derde keeper en dacht: leuk, ik zie het wel. Vervolgens was ik er twee weken en raakte de eerste keeper geblesseerd. En vlak voor de play-offs viel de keuze van Kompany plots op mij en keepte ik. Een mooie periode", kijkt hij terug.