'Poetin heeft EU ruw uit winterslaap gehaald, maar we zijn er nog niet'

"Wij hebben er eigenlijk op gegokt dat die landen langzaam zoals ons zouden worden en dus ook de macht zouden afzweren en volgens de rechtsregels zouden gaan handelen", zegt Kribbe. "Volgens instellingen als bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties. Maar wat we nu zien is dat landen zoals China, Rusland en ook Turkije, eigenlijk niet in die rechtsorde geloven en teruggrijpen naar de macht."

Luuk van Middelaar, die ook voor Bolkestein werkte, ziet een verschuiving, maar van een grootmacht zoals Rusland, China of de VS is nog geen sprake. "Dat vergt nog meer. Er worden natuurlijk wel wapens geleverd aan Kiev en de EU stelt zich bijna op als partij in dit conflict. Maar toch nog net niet en dat moet wel uiteindelijk."

"De conclusie die wij trokken uit de Tweede Wereldoorlog is dat macht gevaarlijk is. En we hebben die macht dan ook afgezworen", zegt Hans Kribbe. Hij werkte jarenlang voor eurocommissarissen Frits Bolkestein en Neelie Kroes. Ook werkte hij een aantal jaar voor het Kremlin als media-adviseur om de relaties met vooral Europa te bevorderen.

De Europese Unie is opgericht om precies het omgekeerde te doen van machtspolitiek bedrijven. De EU moest grenzen tussen landen weghalen en de vrede bewaren. "Het woord 'macht' was sowieso een taboe, een vies woord", zegt historicus en politiek filosoof Luuk van Middelaar.

De EU is eensgezinder dan ooit, zeggen deskundigen, maar moet nog wel wennen aan de nieuwe realiteit. "Nu moet Europa in staat zijn om militaire capaciteit op te bouwen", zegt voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in Nieuwsuur.

Onder de paraplu van de VS heeft Europa de veiligheid eigenlijk uitbesteed aan de Amerikanen, zegt Van Middelaar. "En de VS keert zich langzaam af van Europa en richt zich meer op China. Dat betekent dat wij in Europa onze eigen zaakjes en onze eigen veiligheid voor een belangrijk deel moeten kunnen regelen. We hebben ook andere belangen dan de VS. We zitten op een andere plek in de wereld."

Jaap de Hoop Scheffer denkt dat het tijd is om minder afhankelijk te worden. "Europa kan niet voor elk conflict in de Sahel of op de Balkan bij het Witte Huis op de bel drukken."

Dat beaamt de Amerikaanse journalist William Drozdiak, die meerdere boeken schreef over Europa. "Het tijd is voor Europa om een echte politieke gemeenschap te worden die voor zijn eigen verdediging zorgt. Dat zullen de regering-Biden en de Amerikanen in het algemeen toejuichen. Want we zijn echt uitgeput na 75 jaar een veiligheidsgarantie voor Europa te hebben moeten bieden."

Hij ziet een leidende rol voor de Franse president Emmanuel Macron. "Hij is de meest pro-Europese president die Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gehad. En hij krijgt de Fransen daarin mee. De vraag is nu of hij de nieuwe Duitse regering kan overtuigen om zich bij hem aan te sluiten. Macron begrijpt dat om politieke macht en invloed in de wereld te hebben, je die moet ondersteunen met militaire macht."