Wapenstilstand in Ethiopische regio Tigray voor voedselhulp

De strijdende partijen in en rond de Ethiopische regio Tigray zeggen dat ze zich gaan houden aan een wapenstilstand. Daardoor moeten hulpverleners toegang krijgen tot het gebied, waar door de oorlog grote voedseltekorten zijn. Meer dan 90 procent van de 5,5 miljoen inwoners heeft voedselhulp nodig, zeggen de Verenigde Naties.

De wapenstilstand werd gistermiddag eenzijdig afgekondigd door de Ethiopische regering van premier Abiy Ahmed. Vanochtend maakte het Volksbevrijdingsleger van Tigray (TPLF) bekend ermee akkoord te gaan. De groepering dringt aan op snelle levering van hulpgoederen aan het gebied.

Sinds het conflict in de noordelijke regio 16 maanden geleden oplaaide, staat de voedselvoorziening in Tigray zwaar onder druk. Sinds half december heeft zelfs geen enkele vrachtwagen met hulpgoederen het gebied meer bereikt, zegt het VN-bureau voor humanitaire hulp OCHA.

Plunderingen en blokkades

Sommige hulpkonvooien zijn aangevallen of leeggehaald, andere kregen geen toegang tot het gebied. De strijdende partijen zeggen dat zij zelf wel meewerken aan hulpverlening en geven elkaar de schuld.

De regering zegt nu te hopen dat de wapenstilstand leidt tot een substantiële verbetering van de humanitaire situatie in Tigray. "Hopelijk effent dit ook het pad om het conflict te stoppen zonder verder bloedvergieten", staat in een verklaring.

Deze week bracht de Amerikaanse gezant voor dit deel van Afrika een bezoek aan de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa om te praten over de situatie in Tigray. Na de aankondiging van de wapenstilstand schreef het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken blij te zijn met de toezegging van de regering dat hulporganisaties ongehinderd hun werk kunnen doen.

Door de oorlog in Tigray en omliggende regio's zijn duizenden mensen omgekomen. Miljoenen inwoners zijn op de vlucht geslagen.

De noordelijke regio in Ethiopië was door de oorlog lange tijd niet toegankelijk voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder mocht afgelopen zomer toch het gebied in: