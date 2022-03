Ravage in winkelcentrum Apeldoorn door plofkraak

In een winkelcentrum in Apeldoorn is afgelopen nacht een plofkraak gepleegd. Het doelwit was een geldautomaat die in een winkel stond.

Omwonenden schrokken rond 3.30 uur wakker van een harde knal. Zij zagen twee mannen uit een winkel komen en er op een scooter vandoor gaan.

De scooter werd later gevonden door de politie, ongeveer een kilometer verderop. De zoektocht naar de daders met onder meer een politiehelikopter heeft niets opgeleverd.

Glasscherven en brokstukken

De ravage in de winkel is groot, meldt Omroep Gelderland. Er liggen veel glasscherven en brokstukken van de geldautomaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen en stelde vast dat er geen explosieven waren achtergebleven.

Of de daders er met geld vandoor zijn gegaan, is nog niet duidelijk.