Eindsprint levert Uruguay toch WK-ticket op, ook Ecuador nu zeker van Qatar

🇨🇴 3-0 🇧🇴

🇵🇾 3-1 🇪🇨

🇧🇷 4-0 🇨🇱

🇺🇾 1-0 🇵🇪



Brazil, Argentina, Ecuador & Uruguay will be at Qatar. Who will go into the intercontinental play-off?#WCQ | #WorldCup | @CONMEBOL pic.twitter.com/fO8IjFrgPw