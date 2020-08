Djokovic zaait verdeeldheid met eigen vakbond; twijfels bij Federer en Nadal

"We bevinden ons met de wereld in een moeilijke en gecompliceerde situatie", schrijft Nadal. "Ik vind persoonlijk dat we in deze tijden rustig moeten blijven en samen dezelfde richting op moeten werken. Het is tijd voor eenheid, niet voor afscheiding."

Federer sloot zich meteen bij de woorden van de Spanjaard aan. Stefanos Tsitsipas deed er zelfs nog een schepje bovenop. "Ik heb hier niets mee te maken, ik weet zelfs niet waar ze over praten."