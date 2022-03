De herrijzenis van Ferrari moet nu langer duren dan één maand

"We weten op basis van racegegevens dat Red Bull ons in sommige opzichten de baas is. Dit jaar word je kampioen als je je nieuwe auto goed doorontwikkelt. Ik verwacht dat de pikorde vaak zal veranderen. Niemand is nu al dé favoriet. Verstappen niet, Hamilton niet en wij ook niet."

Luttele dagen na de seizoensopener van 2022 staat in Saudi-Arabië de tweede grand prix voor de deur. Ferrari is na de nummer 1 en 2 van Charles Leclerc en Carlos Sainz het te kloppen team. En ja, daar moet ook de Scuderia nog een beetje aan wennen.

Kan Ferrari na de dubbelslag in Bahrein opnieuw een tik uitdelen? Of revancheert Max Verstappens Red Bull Racing zich voor de pijnlijke nulpuntenzeperd in het golfstaatje?

De Spanjaard beseft dat hij in Bahrein een uniek moment heeft meegemaakt. "Mensen kunnen je honderd keer vertellen hoe bijzonder het is om Ferraricoureur te zijn, maar je merkt het pas echt als je in het rood racet. Bahrein was kippenvel. Een geweldig weekend voor Charles en mij, de crew, de mensen op de fabriek en de tifosi. En ook voor de echte F1-liefhebbers. Volgens mij wil iedereen Ferrari zien winnen."

Zo wil Sainz dat zijn bolide een 'rijdend maatpak' moet worden. "Maar het duurt nog een paar races voor ik hem zo heb afgesteld dat hij bij mijn rijstijl past en ik me op mijn gemak voel in de cockpit."

Sainz (27) wil na de voortvarende start niet te vroeg juichen. "Misschien was Bahrein wel eenmalig. De auto's zijn totaal nieuw en daardoor zijn de raceweekends veredelde tests. We proberen van alles; zitten volop in de experimenteerfase."

In de eerste grand prix van het seizoen stonden er na enkele magere jaren veel teams met Ferrari-motoren in het linkerrijtje. De teams met een Mercedes-krachtbron vielen juist tegen:

En winnen, dat is de Italiaanse renstal niet meer gewend. Het zijn pijnlijke statistieken: laatste wereldkampioen? Kimi Räikkönen in 2007. De wereldtitel voor constructeurs? Veertien jaar geleden. Zelfs de laatste grand prix-zege is graafwerk: Singapore, september 2019. Ook een 1-2. Sebastian Vettel versloeg stalgenoot Leclerc en Verstappen.

Singapore was een zege met een luchtje. Dat gold ook voor Leclercs overwinningen in Spa en Monza. Drie GP-zeges op rij boekte Ferrari na de zomervakantie in 2019, allemaal binnen een maand. Vergeten was de jarenlange misère. De wederopstanding leek in volle gang, maar werd in de dop geknakt. De overwinningen kregen een nare bijsmaak.

Gestraft door FIA

De rode brigade was pijlsnel, maar werd door de FIA gesnapt. Ferrari had het motorreglement iets te creatief geïnterpreteerd en de autosportfederatie greep in. Daarna was de renstal nergens meer.

Max Verstappen legde destijds de vinger op de zere plek: "Dat krijg je als je valsspeelt." Details over een schikking met de FIA bleven binnenskamers, maar het was subiet gedaan met de snelheid. De krachtbronnen leken terugggeschroefd. In 2020 en 2021 kwamen de steigerende paarden er niet aan te pas.