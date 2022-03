Van de Zandschulp in Miami onderuit tegen Koekoesjkin

Botic van de Zandschulp heeft zich in de eerste ronde van het masterstoernooi van Miami laten verrassen door de Kazach Michail Koekoesjkin. De Nederlandse nummer 42 van de wereldranglijst verloor met 4-6, 4-6 van de nummer 159 van de wereld, die in Florida via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.

Het was voor Van de Zandschulp de tweede keer dat hij tegen Koekoesjkin speelde en ook de tweede keer dat hij verloor. In 2019 gebeurde dat al eens in de Davis Cup.

Door het verlies mist Van de Zandschulp een wedstrijd tegen de Taylor Fritz in de tweede ronde. De Amerikaanse winnaar van het toernooi van Indian Wells afgelopen zondag heeft een bye in de eerste ronde.