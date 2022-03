Van Gerwen verliest finale in Rotterdam, maar blijft koploper Premier League

Na bijna precies drie jaar wachten was Ahoy Rotterdam weer het decor van de Premier League of Darts. En net zoals toen was de zaal tot de nok toe gevuld met uitzinnige, in het oranje geklede, dartsfans. Sinds het uitbreken van de coronacrisis werd de Premier League zonder publiek gehouden in Milton Keys, Engeland. Tot dit seizoen.

De supporters kregen in Rotterdam waar voor hun geld met veel lange partijen en drie wedstrijden van Van Gerwen. Die haalde de finale voor de derde keer in vier speelrondes, maar in tegenstelling tot de eerste twee verloor de Brabander, met 6-5 van Joe Cullen.

De Premier League kent dit seizoen ook een nieuw format. Acht darters spelen in zestien rondes telkens een minitoernooi, met een kwartfinale, halve finale en finale in een best-of-11 legs. Hoe verder je komt, hoe meer punten je verdient. Organisator PDC hoopt zo op meer spanning tijdens de avonden.