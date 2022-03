Van Gerwen verliest finale in Ahoy, maar verstevigt leiding Premier League

Na bijna drie jaar wachten - vanwege het coronavirus - was Ahoy weer het decor van de Premier League of Darts. En net zoals toen was de zaal tot de nok toe gevuld met uitzinnige, in het oranje geklede, dartsfans. De supporters kregen in Rotterdam waar voor hun geld met veel lange partijen en drie wedstrijden van favoriet Michael van Gerwen, de enige Nederlander in het prestigieuze toernooi en tevens koploper. Hij verstevigde zijn leiding door in eigen land de finale te halen. Tegen Joe Cullen had Van Gerwen het betere van het spel, maar verloor hij de beslissende leg: 6-5. Van Gerwen direct weg uit Ahoy Na afloop was Van Gerwen blijkbaar zo teleurgesteld dat hij na de verplichte interviews met de rechtenhouders de overige Nederlandse pers in Ahoy links liet liggen en snel het pand verliet.

De stand na de speelronde in Rotterdam - Pro Shots

De eerste drie kwartfinales werden allemaal beslist in de elfde en beslissende leg. Peter Wright, Joe Cullen en Jonny Clayton trokken aan het langste eind. Spectaculaire wedstrijden die beide kanten op konden gaan, maar het publiek wachtte eigenlijk maar op één man: Van Gerwen. Publiek fluit Smith op belangrijk moment massaal uit In zijn kwartfinale tegen Michael Smith, afgelopen WK verliezend finalist, werd het publiek andermaal getrakteerd op een spectaculaire wedstrijd. Met andermaal een elfde en beslissende leg. Van Gerwen begon sterk, maar Smith ook met twee maximale 180-scores.

De Premier League kent dit seizoen ook een nieuw format. Acht darters spelen in zestien rondes telkens een minitoernooi, met een kwartfinale, halve finale en finale in een best-of-11 legs. Hoe verder je komt, hoe meer punten je verdient. Organisator PDC hoopt zo op meer spanning tijdens de avonden.

Smith kreeg twee matchdarts, die hij na een enorm fluitconcert in Ahoy miste. Van Gerwen kwam met de schrik vrij en gooide dubbel vier uit, tot blijdschap van het uitzinnige publiek. De eerste halve finale tussen Wright en Cullen had qua gemiddelde een veel lager niveau dan de kwartfinales. Cullen, voor deze speelronde nummer laatst van de competitie, won verrassend met 6-4 en bereikte zijn eerste finale van dit seizoen. Van Gerwen sterk tegen Clayton Van Gerwen kende in zijn halve finale weinig moeite met Jonny Clayton. Met machtsvertoon won de Brabander met 6-4, waardoor hij Cullen trof in de finale. In die finale ging het spel lang gelijk op en toepasselijk voor de dag moest ook hier een beslissende leg de winnaar bepalen.

Joe Cullen wint, Michael van Gerwen baalt - PDC/Lawrence Lustig