Na Feyenoord ligt ook Werder Bremen dwars bij Jong Oranje: geen Chong

De problemen voor Jong Oranje stapelen zich op. Werder Bremen weigert Tahith Chong af te staan. Jong Oranje speelt vrijdag in en tegen Wit-Rusland voor de EK-kwalificatie. Dat land geldt als risicogebied wat betreft het coronavirus, wat zou betekenen dat de spelers bij terugkomst uit voorzorg in quarantaine moeten gaan.

Feyenoord wil doelman Justin Bijlow niet naar Jong Oranje laten gaan.

De voetballers die in Nederland spelen, zouden voor tien dagen in quarantaine moeten. In Noord-Duitsland geldt vijf dagen isolatie. De Duitse club houdt Milot Rashica, Milos Veljkovic en Nick Woltemade eveneens thuis.