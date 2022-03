Noord-Macedonië stunt en verstoort WK-droom Europees kampioen Italië

Italië mist voor de tweede opeenvolgende keer het WK voetbal. De regerend Europees kampioen verloor in de play-offs in blessuretijd van Noord-Macedonië: 0-1. Aleksandar Trajkovski zorgde met een schot van afstand voor een absolute sensatie. Het was een van de spaarzame kansen van de bezoekers, die zich het gehele duel op z'n Italiaans terugtrokken en hoopten op die ene uitbraak. Die er dus ook kwam. De formatie van bondscoach Roberto Mancini kon daarvoor geen bres slaan in de defensie van Noord-Macedonië, al kreeg het genoeg mogelijkheden. Onder anderen Domenico Berardi en Ciro Immobile hadden het vizier niet op scherp staan. Portugal volgende opponent De Noord-Macedoniërs treffen dinsdag in een van de drie finales Portugal, dat met 3-1 won van Turkije. Vlak voor tijd miste Burak Yilmaz bij een 2-1 stand een penalty, waardoor een verlenging uitbleef. De Portugezen, met Cristiano Ronaldo als aanvoerder, trokken voor rust het initiatief naar zich toe. Dat resulteerde na een kwartier in de 1-0. Een schot van Bernardo Silva belandde op de paal, maar Otávio was er als de kippen bij om de bal over de doellijn te werken. Turkije werd daarna enkele keren gevaarlijk, via Berkan Kutlu en Feyenoorder Orkun Kökcü. Portugal haalde opgelucht adem en gaf zelf vlak voor de pauze opnieuw het goede voorbeeld. Op aangeven van Otávio kopte Diogo Jota raak.

Jota viert zijn doelpunt - ANP

De Turken, in 2002 voor het laatst actief op een WK, konden de schade in de tweede helft niet meer repareren, al kregen ze daar wel de mogelijkheid toe, met Burak Yilmaz in de hoofdrol. De inmiddels 36-jarige spits zorgde eerst na een vlotte combinatie voor de 2-1. Vijf minuten voor tijd ging de bal op de stip na een overtreding van José Fonte op Enes Ünal (ex-Twente en ex-NAC). Yilmaz faalde echter door via de lat over te schieten. Matheus Luiz maakte er daarna nog 3-1 van.

Bale wordt geknuffeld door zijn ploeggenoten - ANP