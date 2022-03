Matla maakt hattrick bij winnend Den Bosch, Pinoké pakt punt bij Amsterdam

Bij het soepel draaiende Den Bosch was Matla de vrouw van de avond. Al na een paar minuten opende ze tegen Victoria de score en nog voor rust voltooide de aanvalster een zuivere hattrick.

In de absolute slotfase was het Maria Steensma die toch nog gelijk maakte voor Pinoké.

De thuisploeg leek de zaken goed op orde te hebben, maar zagen de Amstelveners toch snel weer langszij komen. Maxime Kerstholt maakte gelijk, nadat haar inzet van richting was veranderd.

Amsterdam, dat eerder dit seizoen al verloor van de buren van Pinoké, kwam via Marijn Veen op 1-0. Zij werkte van dichtbij binnen met een backhand.

De hockeyvrouwen van Den Bosch blijven winnen in de Hoofdklasse. Victoria werd met 0-6 verslagen en Frédérique Matla voltooide een zuivere hattrick. Pinoké pakte in extremis een punt tegen Amsterdam: 2-2.

Matla passeerde tegen Victoria de grens van 150 doelpunten. Via Pleun van der Plas, Margot van Geffen en Joosje Burg liep Den Bosch daarna nog uit tot 0-6.

De achtervolger van Den Bosch, SCHC, had weinig moeite met Hurley. Net als Matla was Yibbi Jansen goed voor drie doelpunten. Het duel eindigde in 6-0.

SCHC blijft zodoende op elf punten staan van Den Bosch, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.