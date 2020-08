Zelfs de Vlaamse Formule 1-fotograaf is in Spa veroordeeld tot de tv

De Vlaamse Formule 1- fotograaf Georges de Coster is niet welkom bij de GP van België - NOS

Dit weekend had zijn 39ste Grand Prix van België moeten worden, maar Georges de Coster schittert door afwezigheid. De Vlaamse Formule 1-fotograaf kreeg van autosportfederatie FIA geen toegang tot het circuit van Spa-Francorchamps. De Coster zou het liefst de klok een jaar vooruit zetten. "Op naar 2021. Met publiek graag." Heeft u al geaccepteerd dat u hier uw werk niet kunt doen of zit u zich te verbijten?

"Natuurlijk baal ik stevig. Eerlijk gezegd kan ik het nog steeds niet geloven. Sinds het begin van de jaren tachtig ben ik van de partij. Ik zag hier de laatste overwinning van Ayrton Senna en het Formule 1-debuut van Michael Schumacher. Elke editie heeft fantastische beelden opgeleverd. Hopelijk is dit eenmalig." "Ik was begin deze week heel erg kwaad, maar het is een beetje gezakt. Ik prent mezelf in: gezond en gelukkig zijn is belangrijker. Autosport is mijn passie en deze grand prix is heel leuk, maar morgen is iedereen het weer vergeten. De tijd vliegt. De Tour de France is begonnen. Wie maalt er straks nog over de uitslag van deze race?"

Fotografen in het verleden aan het werk bij de GP van België - AFP

"De grand prix leeft dit jaar sowieso amper. Je merkt het ook bij het openslaan van de grote Belgische kranten. Ze boycotten de boel omdat ze niet mogen komen. Ze schrijven bijna niks over Spa-Francorchamps." De Formule 1-leiding laat vanwege de coronapandemie slechts een plukje fotografen toe. Heeft u daar begrip voor?

"Persoonlijk eigenlijk niet. Ik ben de enige Belgische fotograaf met een permanente F1-accreditatie en ben fier op deze race. Dit is een prachtige omgeving. Een unieke plek. Een geweldig en uitdagend circuit. Ik vroeg in deze moeilijke tijd toestemming voor het bijwonen van één race. In mijn eigen land. Onbegrijpelijk dat de deur dichtblijft."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in de uitzending van Studio Sport om 19.05 uur op NPO 1.

"Wat ik heel vervelend vind is dat ik niet stil kan staan bij wat hier een jaar geleden gebeurde: de crash die de Franse Formule 2-coureur Anthoine Hubert het leven kostte. Ik kende Anthoine en zijn moeder goed. De autosportwereld is een grote familie. Anthoine wordt gemist. Ik wilde graag even naar de plek des onheils wandelen om hem te herdenken. Dat wordt me nu ontnomen." Wat is de formele reden dat u geen toegang krijgt?

"Ze wilden geen uitzondering maken. Als ze mij zouden toelaten, zouden anderen boos worden. Het internationale fotopersbureau Getty heeft een deal gesloten met de FIA en het F1-management. Zij schieten nu alles." "Corona was kennelijk een uitstekende gelegenheid om het fotografenkorps in te krimpen. Ik schat dat de helft dit hele seizoen is geëlimineerd. Degenen die er wel zijn, werken allemaal voor de Formule 1 of voor een renstal."

GP van België zonder publiek en een zeer beperkt aantal mediavertegenwoordigers - EPA

"Ik heb alles gedaan om binnen te komen, maar werd maandenlang aan het lijntje gehouden. Steeds was de reactie: stuur maar een mail, dan kijken we. Misschien kan het, misschien niet. U hoort van ons. En vervolgens wordt het stil of krijg je vage teksten." "Ik denk dat ik door de Engelse maffia die in de Formule 1 de dienst uitmaakt, ben gesaboteerd. En ik ben niet de enige. Ze zijn paranoia. Doodsbenauwd voor besmetting, maar ik ben hier recent bij diverse races geweest waar het anders ging. Er is ruimte zat in de perskamer om afstand te houden." Ook journalisten komen dit seizoen amper binnen. In de perszaal zitten er tientallen in plaats van honderden. Past dat in het plaatje?

"Ja, maar dat vind ik een ander verhaal. Journalisten mogen op het circuit met niemand contact hebben. Die zitten gewoon dagenlang in de perskamer naar schermen te kijken en interviewen coureurs via internet. Dat kun je ook thuis. Als je alles online moet doen, wat doe je hier dan?"

Georges De Coster - NOS