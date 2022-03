Nooit eerder vloog een Noord-Koreaanse raket zo ver als tijdens laatste test

Noord-Korea zegt dat het voor het eerst een nieuw type van een intercontinentale ballistische raket (ICBM) heeft getest. Het object, met de naam Hwasong-17, kwam 170 kilometer ten westen van Japan in zee terecht. Het gaat om de eerste test met een zogeheten ICBM sinds 2017, en met een groter bereik dan Noord-Korea eerder heeft laten zien.

Toen toonde Noord-Korea aan over raketten met kernkoppen te beschikken die de VS kunnen bereiken; een van de belangrijkste doelen van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het regime van Kim Jong-un gaat ervanuit op die manier andere landen af te kunnen schrikken om Noord-Korea aan te vallen.

De raket die vanochtend werd afgevuurd was zo'n 71 minuten lang onderweg en bereikte een hoogte van 6000 kilometer. Het projectiel legde hemelsbreed een afstand af van ongeveer 1100 kilometer. Dat is verder en hoger dan alle andere rakettesten van Noord-Korea.

In 2017 werd de Hwasong-15-raket gelanceerd. Die vloog 53 minuten lang naar een hoogte van ongeveer 4475 kilometer en had een bereik van 950 kilometer. Of het echt gaat om een nieuw type raket is de vraag: Zuid-Korea houdt er ook rekening mee dat het gaat om een Hwasong-15 met aangepaste stuwraketten en kop, waardoor hij langer en verder kan vliegen.

Kim

Volgens dictator Kim Jong-un van Noord-Korea toont het nieuwe wapen dat het Noord-Koreaanse leger "machtig en modern" is. Het nieuwe wapen is volgens hem van groot belang om een kernoorlog te voorkomen.

Tegelijkertijd dreigde de leider dat de Noord-Koreaanse troepenmacht er klaar voor is om terug te slaan bij "iedere militaire actie" van de VS. Eenieder die de veiligheid van Noord-Korea in gevaar wil brengen "zal daarvoor een hoge prijs betalen".

Ook Zuid-Korea lanceert raket

Zuid-Korea heeft de rakettest veroordeeld. De Japanse premier Fumio Kishida noemt de laatste raketlancering een "onaanvaardbare daad van geweld".

De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de Veiligheidsraad morgen bijeenkomt om de test te bespreken. De afgelopen maanden voerde Pyongyang het aantal rakettesten op, vermoedelijk om de druk op het Westen op te voeren om weer te onderhandelen. In totaal zijn er dit jaar al elf raketten getest door Noord-Korea. Dat ging vooral om korte- en middellangeafstandsraketten, maar volgens Noord-Korea ook om een hypersonische raket.

Als reactie op de test vuurde Zuid-Korea zelf meerdere raketten af om te demonstreren dat het land "de capaciteit en de gereedheid" heeft om met precisie doelen in Noord-Korea te raken, zegt een legerwoordvoerder in een verklaring.

Het Witte Huis zegt in een reactie dat de Noord-Koreaanse lancering een "brutale" schending is van meerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad en dat die onnodig de spanningen verhoogt.