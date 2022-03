Osaka verslaat ook voormalig nummer één Kerber in Miami

Naomi Osaka heeft ook haar tweede partij op het WTA-toernooi van Miami gewonnen. De Japanse versloeg de Duitse Angelique Kerber in twee sets: 6-2, 6-3. In de eerste ronde was Osaka al met 6-3, 6-4 te sterk voor Astra Sharma uit Australië.

Die wedstrijd tegen Sharma was haar eerste optreden na na haar emotionele nederlaag in Indian Wells. Ze verloor toen in de tweede ronde met 6-0, 6-4 van de Russin Veronika Koedermetova, nadat ze van slag was geraakt door een opmerking van een toeschouwer.

Na haar partij in de eerste ronde in Miami verklaarde ze met een therapeut te hebben gepraat. "Ik ben een binnenvetter en ik wil altijd alles zelf oplossen, maar het mentale aspect is zo belangrijk", zei ze. "Als een professional je daarbij kan helpen, al is het maar vijf procent, dan is het dat al waard."

Duel der voormalig nummers één

Met Kerber kreeg Osaka in de tweede ronde een tegenstander van formaat. Evenals de Japanse is de Duitse een voormalig nummer één van de wereld. De 34-jarige Kerber was dat in 2016 en Osaka in 2019. Osaka toonde zich duidelijk de sterkste in het titanenduel.