'Tientallen christenen gedood in Noord-Korea, onderdeel van grotere operatie'

Volgens de hulporganisatie is informatie over de plaats en het tijdstip van de bijeenkomst opzettelijk naar de autoriteiten gelekt.

In Noord-Korea hebben veiligheidstroepen tientallen christenen gedood. Dat meldt de christelijke hulporganisatie Open Doors op basis van, naar eigen zeggen, betrouwbare contacten in de regio.

In 2018 kwam Open Doors al naar buiten met een rapport waarin stond dat Noord-Korea al 17 jaar lang het beroerdste land voor christenen was. Waarom lees je in dit artikel.