Oud-wereldkampioen Gilbert verlaat Tour met gebroken knieschijf

Door de val kwam de voormalige wereldkampioen (2012) zaterdag op meer dan elf minuten van winnaar Alexander Kristoff over de meet in Nice.

De Belgische wielrenner Philippe Gilbert (38) heeft een gebroken knieschijf opgelopen bij zijn zware valpartij in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk en gaat niet meer van start tijdens de tweede rit. Dat maakte zijn team Lotto-Soudal bekend in de nacht van zaterdag op zondag.

In de Ronde van Frankrijk van 2018 brak Gilbert dezelfde knieschijf bij een val in de afdaling van de Portet d'Aspet. Na de finish in Nice zaterdag en de eerste medische zorg door de teamdokter, werd Gilbert naar een medische eenheid gebracht waar röntgenfoto's geen grote problemen aan het licht brachten.

"In een kleine groep van gevallen renners slaagde ik erin te finishen, zonder de anderen te kunnen helpen. Ik had pijn. Een pijn die ik herkende uit 2018", aldus Gilbert.

De eerste dag van de Tour is er een om snel te vergeten voor Lotto-Soudal, met behalve de val van Gilbert ook die van zijn ploeggenoot John Degenkolb. De Duitser bleef na zijn crash buiten de tijdslimiet en mag zondag niet meer starten.