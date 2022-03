Negen Utrechtse studenten onwel tijdens skireis, verenigingen breken reis af

Negen leden van het Utrechtse Studenten Corps (USC) en de verwante vrouwenvereniging UVSV zijn tijdens een skireis in Frankrijk onwel geworden. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gaat om een skivakantie van eerstejaars leden van het USC en de UVSV, met in totaal 450 deelnemers. De reis is inmiddels afgebroken.

In een e-mail aan de leden schrijven de verenigingen dat eergisteren vijf meldingen kwamen van studenten die tijdens de après-ski onwel waren geworden. Zij hadden klachten als hevig trillen, misselijkheid en overgeven, geheugenverlies en zakten spontaan door de benen.

Een dag later waren er opnieuw meldingen van klachten tijdens de après-ski, ondanks genomen veiligheidsmaatregelen. Zo waren er extra beveiligers ingezet op de après-skilocatie. Alle slachtoffers maken het volgens de vereniging naar omstandigheden goed. Studenten vermoeden volgens de verenigingen dat ze zijn gedrogeerd.

Gespannen sfeer

De verenigingen kunnen niet garanderen dat het niet meer gebeurt. "We kunnen het om die reden niet verantwoorden aan de leden en ouders, verzorgers of andere betrokkenen om deze reis door te zetten", melden de verenigingen.

Ze wijzen er ook op dat sfeer in de plaats Risoul gespannen is, omdat er veel wantrouwen heerst tegen de bewaking, het barpersoneel en andere groepen vakantiegangers in de Franse skiplaats.

Het bedrijf dat de skireis organiseert laat weten dat onderzocht wordt wat er zich precies heeft afgespeeld. "Drogering is een van de opties", zegt een woordvoerder van reisorganisatie Bohemian Birds. "Het bloedonderzoek laat nog op zich wachten." De reisorganisatie adviseert studenten die getroffen zijn contact op te nemen met de Franse politie.