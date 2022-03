Balsamo verslaat Wiebes in vijfde editie van Brugge-De Panne

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de vijfde editie van Brugge-De Panne, de vierde World Tour-wedstrijd van 2022, gewonnen. De renster van Trek-Segafredo won na 163 kilometer koers met overmacht de sprint van een eerste groep. Op zeventien kilometer voor de aankomst was er een grote valpartij in het peloton, waarna er zo'n dertig rensters over bleven voor de zege. Onder hen waren behalve Balsamo de Nederlandse Lorena Wiebes (Team DSM). Lotte Kopecky (Team SD Worx), Chloe Hosking (Rally Racing) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

Gent-Wevelgem bij de NOS Komende zondag is de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De finish van de mannenkoers wordt tegen 17.00 uur verwacht. Aansluitend is ook de vrouwenwedstrijd live te volgen op televisie, internet en in de app.