Almeida wint koninginnenrit in Catalonië, Quintana neemt leiderstrui over

João Almeida heeft de vierde etappe in de Ronde van Catalonië, met aankomst bergop, op zijn naam geschreven. De Portugees van UAE Team Emirates won in skioord Boí Taüll een sprint van de Colombianen Nairo Quintana en Sergio Higuita. Wout Poels werd op 7 seconden vierde. Quintana nam de leiderstrui over van Ben O'Connor.

Na ruim 150 kilometer begonnen Bruno Armirail en Mark Donovan met een kleine voorsprong aan de slotklim van 13 kilometer à 6 procent. Donovan moest snel lossen en Armirail werd opgepikt door Sam Bennett. Op 3,7 kilometer van de meet was ook hun avontuur voorbij.

Almeida bepaalde vervolgens het verloop van de koers in de koninginnenrit. Alleen Quintana, Higuita en Richard Carapaz bleven na een versnelling in zijn wiel. Carapaz kon niet volgen en werd nog voorbijgestreefd door Poels.

In het algemeen klassement leidt Quintana, al volgt Almeida in dezelfde tijd. Poels is op plek zes de beste Nederlander, met een achterstand van 17 seconden.