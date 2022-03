De eerste maand van Paes in Texas: zon, ijzelstorm en een complimentenregen

"In de avond heb ik een zoom-overleg staan met de trainer, keeperstrainer, de directeur en mijn agent. Daar hoor ik dat de deal met FC Utrecht zo goed als rond is. Morgen train ik nog mee met het team, maar zondag tegen Ajax zal ik niet meer bij de selectie zitten."

Bij zo'n overgang komt een hoop kijken. Van het vertrouwde leven in Nederland naar de Amerikaanse droom. Op verzoek van de NOS heeft Paes een dagboek bijgehouden van zijn eerste maand in Amerika en de aanloop ernaartoe.

En dan woon je ineens in Dallas. Het leven van de 23-jarige Maarten Paes staat sinds de afgelopen transferperiode totaal op z'n kop. De doelman verruilde de Utrechtse grachten voor de miljoenenstad in Texas.

"Nu is het afwachten tot al het papierwerk geregeld is en de clubs het kenbaar gaan maken. Ik besluit om een paar dagen naar mijn ouders te gaan en daar bij mijn personal trainer me voor te bereiden op de fysieke competitie in Amerika."

"Aan het einde van de week neem ik afscheid van het team en vlieg ik naar Curaçao om mijn werkvisum te krijgen, in Nederland duurt het aanzienlijk langer en Nick Marsman (de oud-Feyenoorder die nu keept bij Inter Miami, red.) geeft mij de tip om het via Willemstad te doen."

"Achteraf is het ook fijn om alvast aan het tijdsverschil te wennen. Na vijf ontspannen dagen nemen we het vliegtuig via Miami naar Dallas. In Miami wordt onze vlucht gecanceld, nadat we onze bagage hebben ingecheckt. Dit zorgt ervoor dat we een avondje in Miami moeten slapen. Aan het einde van de week arriveren wij in Dallas."

Settelen in Dallas dankzij een winkel ter grootte van een vliegveld

"We komen aan en worden direct naar ons hotel gereden door een chauffeur die de club heeft geregeld. Daar staat Juan ons op te wachten, onze teammanager. Hij geeft mij een leenauto en ik rijd direct naar de club om de accommodatie te bekijken en iedereen te ontmoeten."

"In de avond gaan we meteen meubels shoppen voor ons nieuwe appartement. Wij gaan naar Nebraska Furniture Mart, een winkel ter grootte van een vliegveld, waar Warren Buffett (met een geschat vermogen van zo'n 109 miljard dollar, red.) eigenaar is."