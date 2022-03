Tientallen schademeldingen na harde knal Terneuzen, vooral scheurtjes in muren

In Zeeland zijn tot nu toe 25 schademeldingen binnengekomen na het opblazen van een wand van een sluis in Terneuzen. Volgens de projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen gaat het vooral om scheurtjes in muren.

"Maar we kregen ook een melding van een schilderij dat gevallen is en we hoorden ook van een gebroken ruit bij een serre", zegt omgevingsmanager van het project Harm Verbeek bij Omroep Zeeland.

De Middensluis werd gisteren gepland onder water tot ontploffing gebracht. Dat zou weinig gevolgen hebben voor de omgeving, maar het werd een knal die tot kilometers ver te horen en te voelen was.

Verrassing

Het was ook een verrassing voor de projectorganisatie: "We hebben een proef gedaan met explosies, er zijn berekeningen gemaakt, de hele wand is vrijgegraven en op verschillende plaatsen zijn explosieven aangebracht. De hinder voor de omgeving was aanzienlijk groter dan van tevoren werd ingeschat", zei omgevingsmanager Harm Verbeek van Rijkswaterstaat. Hij heeft bij Omroep Zeeland zijn excuses aangeboden.

De beelden van de explosie: